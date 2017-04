Fernando Ricksen op zijn intiemst in zijn 'Final Battle'

Fernando Ricksen zelf zal niet in den lande zijn, als de film over een week aan het Nederlandse volk wordt vertoond. Hij blijft in Spanje. Het lichaam is fragiel, en het klimaat is er voor hem beter. En de onvermijdelijke aandacht maakt hem doodmoe. De Vries en Van der Zee konden hun werk onder meer door crowdfunding doen, waarmee ze minimaal 20.000 euro ophaalden. ,,Fernando is van Glasgow Rangers, en wordt gehaat door Celtic-fans. En toch hebben we ontzettend veel steun uit die hoek gekregen. Dat toont het respect dat men in Schotland voor Fernando heeft."