Fernando Arrabal nieuwe teammanager KNVB

Arrabal (48) is al zestien jaar in dienst van de KNVB. Sinds 2016 werkt hij als teammanager van de beloften. Ook coördineert hij het teammanagement van de overige nationale jeugdselecties. De komende periode staat voor Arrabal in het teken van het inwerken in zijn nieuwe functie bij Oranje.



Jorritsma is sinds 1996 teammanager van Oranje. De 68-jarige oud-bondscoach van het Nederlandse hockeyelftal zag onlangs af van de mogelijkheid om pas na het WK van volgend jaar in Rusland te vertrekken, mocht Oranje zich daarvoor plaatsen. Hij bereikte met de KNVB geen overeenstemming over de voorwaarden voor een extra half jaar.



Op dringend verzoek van de toenmalige bondscoach Danny Blind en de spelersgroep verlengde de KNVB vorig jaar het aflopende contract van de populaire Jorritsma tot 1 december 2017.