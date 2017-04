Fans zwaaien Vitesse vrijdagavond uit

Supporters van Vitesse zijn vrijdag vanaf 19.00 uur welkom op de promenade van GelreDome. Die promenade is bereikbaar via ingang A. Even later zullen de deuren naar de Just Göbel-tribune (West) open gaan en is het laatste deel van de training te zien. Naderhand vindt het uitzwaaimoment plaats voor de hoofdingang van GelreDome.