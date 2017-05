Fans Liverpool willen naar afscheidsduel Kuyt

Harrison is fanatiek supporter van Liverpool, maar heeft jaren geleden ook Feyenoord in zijn hart gesloten. ,,Niet toevallig de clubs waar Kuyt een held is’’, zegt Harrison.



,,Voor een thuiswedstrijd van Feyenoord tegen Ajax bezochten we met z’n drieën de laatste training in de Kuip. We hadden een vlag opgehangen voor onze held Kuyt. Hij had hem zien hangen en na afloop nodigde hij ons uit in de catacomben van de Kuip en maakte een praatje. Waar maak je dat nou nog mee in een voetbalwereld waar alles alleen nog maar om geld draait?''



,,De houding van Kuyt richting het pure voetbal en de fans is fenomenaal. Hij is echt een ‘working class hero’. Geloof me, als hij zijn afscheidswedstrijd speelt, zal ik er zijn om hem te bedanken voor alles wat hij heeft gedaan als voetballer. En ik zal niet de enige zijn in Liverpool die dergelijke plannen heeft.’’