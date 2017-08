El Khayati mag meteen starten bij ADO Den Haag tegen Heerenveen

ADO-trainer Fons Groenendijk laat zijn nieuwe aanwinst Nasser El Khayati morgenavond tegen SC Heerenveen meteen in de basis beginnen. ,,Ik ben blij dat ik hem er weer bij heb’’, zegt Groenendijk over de 28-jarige middenvelder, die vorig seizoen al voor een half jaar werd gehuurd van Queens Park Rangers.

Door Wietse Dijkstra

El Khayati had deze week niet veel tijd nodig om zijn trainer te overtuigen. ,,Ik heb hem natuurlijk wel even in zijn ogen gekeken’’, aldus Groenendijk. ,,Ik zag meteen plezier. Daar hou ik van. Plezier moet altijd samengaan met hard werken. Dat is bij hem het geval, het is een echte liefhebber. Hij heeft gezegd ‘trainer, ik ben er nu toch, je kan gelijk gebruik van me maken.’ Dat is prettig om te horen.’’

In zijn eerste groepstrainingen leek het deze week of de creatieve middenvelder nooit is weggeweest. ,,Het is een jongen die heel veel voetbal in zich heeft. Hij heeft heel veel kwaliteit. Dat laat hij ook meteen weer zien op het trainingsveld. Daar kan je als trainer alleen maar met een glimlach naar kijken. Dit is wat we nog nodig hadden in deze groep.’’

Wedstrijdritme

Dat El Khayati nog wedstrijdritme mist, ziet Groenendijk niet als een onoverkomelijk probleem. ,,Hij heeft niet veel gespeeld. Dat is een klein beetje het verhaal van deze voorbereiding. Het is jammer dat een aantal belangrijke spelers wat later binnendruppelt. Met die gasten moet je nog een programma volgen. Dat is lastig als je al in de competitie zit. Je probeert ze zo snel mogelijk echt honderd procent wedstrijdfit te krijgen. Daar zijn we druk mee in de weer.’’

Groenendijk hoopt dat ADO na de interlandperiode op volle sterkte is. Hij hoopt zijn selectie nog te kunnen versterken met een doelman, een middenvelder en een spits. ,,Het moet alleen wel iets zijn dat bij ons past, anders moeten we het niet doen. Er worden ons legio spelers aangeboden, maar we doen geen gekke dingen meer bij ADO.’’