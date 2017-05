Dost en Janssen sluiten later aan bij Oranje

Fred Grim, voorlopig de roerganger bij Oranje, ontving vanmiddag twaalf internationals in Hotel Huis ter Duin. Opvallend genoeg stapte Daryl Janmaat ook het spelershotel in.



De KNVB had een dag eerder nog gemeld dat de verdediger van Watford vanwege een hamstringblessure niet kon komen. Janmaat meldde zich echter toch in Noordwijk, met een medische scan onder zijn arm. De rechtsback wilde de medische staf van Oranje laten beoordelen of hij wellicht in een later stadium toch kan aansluiten.