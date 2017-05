Dit waren de cruciale momenten voor Feyenoord op weg naar de titel

Perfecte start in Groningen

Feyenoord begon de afgelopen jaren nog wel eens teleurstellend aan een seizoen, waardoor de Rotterdammers al vanaf augustus achter de feiten aanliepen. Niet dit seizoen. De ploeg van Giovanni van Bronckhorst begon het seizoen op zondag 7 augustus met een uitwedstrijd bij FC Groningen, waar Feyenoord de laatste jaren wel eens pijnlijk onderuit ging. In 2011 werd het zelfs nog 6-0 voor de Groningers. Nu begon Feyenoord het seizoen met een klinkende 0-5 overwinning, met een hattrick van Eljero Elia. Feyenoord kwam na speelronde 1 aan kop en gaf die koppositie niet meer weg. De laatste kampioen die van begin tot eind bovenaan stond was Ajax in het seizoen 1997/1998.

Volledig scherm Eljero Elia met de wedstrijdbal na zijn hattrick tegen FC Groningen in de openingswedstrijd van het seizoen. © ANP Pro Shots

Cruciale redding Jones in topper tegen PSV

Feyenoord greep meteen het initiatief in de race om de landstitel door op 18 september met 0-1 te winnen bij landskampioen PSV. Eric Botteghin werd de matchwinner, maar het was Brad Jones die de zege over de streep trok met een cruciale redding in de 93ste minuut op een kopbal van Hector Moreno. De Australische doelman toonde zich het hele seizoen een fantastische vervanger van Kenneth Vermeer, die in de voorbereiding zijn achillespees scheurde. Zelfs toen de beoogde eerste doelman was hersteld, mocht Jones gewoon blijven staan.

Volledig scherm Brad Jones sleept de zege voor Feyenoord uit het vuur in Eindhoven. © Pim Ras fotografie

Krankzinnige comeback Feyenoord in Galgenwaard

Als de selectie van Feyenoord zich straks laat toejuichen op de Coolsingel, mag ook Michiel Kramer zijn aandeel in het kampioenschap opeisen. Hij was het die eind november in de Galgenwaard in de 99ste minuut Feyenoord een niet meer verwacht punt bezorgde bij FC Utrecht: 3-3. Nicolai Jørgensen, dit seizoen met al zijn goals goud waard voor de aanstaand kampioen, had pas in de laatste minuut van de reguliere speeltijd de aansluitingstreffer gemaakt. Serdar Gözübüyük trok al die extra tijd bij door een zware blessure van Utrecht-doelman Robbin Ruiter.

Volledig scherm Michiel Kramer kende geen gelukkig seizoen bij Feyenoord, maar was in de Galgenwaard de reddende engel voor zijn club. © pim Ras fotografie

Buitenspelgoal Kuyt zorgt voor perfecte herstart

Feyenoord moest na een indrukwekkende eerste seizoenshelft op 15 januari de draad weer oppakken na de winterstop. In Kerkrade trof de ploeg van Giovanni van Bronckhorst met een stug Roda JC een onverwacht lastige tegenstander. Twintig minuten voor tijd brak Dirk Kuyt eindelijk de ban, al stond hij daarbij eigenlijk buitenspel, concludeerde ook scheidsrechter Kevin Blom achteraf na het zien van de tv-beelden. Eljero Elia maakte er in de slotfase ook nog 0-2 van en zorgde zo voor de ideale hervatting van de competitie voor Feyenoord.

Volledig scherm Dirk Kuyt schiet de 0-1 binnen in Kerkrade, hoewel hij eigenlijk nipt buitenspel stond. © Pim Ras

'Geschorste' Vilhena matchwinner in Heerenveen

Tonny Vilhena had eigenlijk een schorsing uit moeten zitten toen hij Feyenoord op 19 mei naar een 2-1 zege schoot in de loodzware uitwedstrijd tegen Heerenveen. De middenvelder had twee weken daarvoor op het Kasteel een elleboogstoot uitgedeeld aan Spartaan Mathias Pogba en moest zich daarvoor bij de tuchtcommissie verantwoorden. De agenda's van Feyenoords huisjurist Joris van Benthem en de beroepscommissie konden echter niet op elkaar afgestemd worden, waardoor de zitting over de wedstrijd in het Abe Lenstra Stadion heen werd getild. De schorsing van twee duels kwam er alsnog, maar de punten in Friesland pakte niemand Feyenoord meer af.

Volledig scherm Tonny Vilhena rent juichend weg nadat hij Feyenoord op 1-2 heeft geschoten tegen Heerenveen. © EPA

Doellijntechnologie zorgt voor zege op PSV

Het meest besproken moment van dit eredivisieseizoen kwam er in de cruciale clash tegen PSV, dat net als Ajax hoopte in het laatste weekend van februari de kloof met Feyenoord voor een groot deel te dichten. Het trillende horloge van scheidsrechter Bas Nijhuis bleek die middag in De Kuip de grootste vriend van de Rotterdammers. Met het blote oog was namelijk nauwelijks waar te nemen dat Jeroen Zoet de bal achter de doellijn tegen zijn borst had geklemd, maar de doellijntechnologie was onverbiddelijk voor de PSV-doelman: 2-1 voor Feyenoord en een reuzenstap op weg naar de titel.

Volledig scherm PSV-keeper Jeroen Zoet begaat een cruciale fout door de bal zelf achter de doellijn te trekken. © Pim Ras Fotografie

Feyenoord mentaal de sterkste

Feyenoord bleek dit seizoen ook mentaal de sterkste ploeg in de eredivisie. Op iedere tegenslag volgde een goed antwoord. Feyenoord verloor dit seizoen vier competitieduels. Na de 1-0 nederlaag bij Go Ahead Eagles in november volgde een 3-0 overwinning op PEC Zwolle. De 1-0 nederlaag bij Sparta in maart werd gevolgd door een 5-2 zege op AZ. Begin april ging Feyenoord opnieuw onderuit: de Klassieker in de Arena werd met 2-1 verloren. Lang tijd om te treuren had Feyenoord niet. Drie dagen later moest Feyenoord in De Kuip alweer aantreden tegen Go Ahead Eagles. Er was bij het publiek vrees voor een inzinking, maar Feyenoord speelde de frustratie van de verloren Klassieker met flair van zich af. Go Ahead Eagles werd met liefst 8-0 verslagen, met Jens Toornstra (hattrick) als absolute uitblinker. Er volgde nog een nederlaag, en wel op een moment dat eigenlijk niemand daar nog rekening mee hield. De 'kampioenswedstrijd' bij Excelsior werd met 3-0 verloren. Heel Rotterdam treurde, maar er was op de slotdag van het seizoen nog een kans op revanche en een groot kampioensfeest.

Volledig scherm Feyenoord zette op woensdag 5 april de grootste overwinning van het seizoen neer. Go Ahead Eagles werd in De Kuip met liefst 8-0 verslagen. © Pim Ras Fotografie

Kuyt brengt Kuip in extase in kampioenswedstrijd

Vandaag, op zondag 14 mei 2017, was het dan zover: Feyenoord kon voor het eerst sinds 1999 kampioen van de eredivisie worden. De druk was groot, en de angst dat het toch weer mis zou gaan ook, maar het ging niet mis. Zeker niet zelfs. Aanvoerder Dirk Kuyt kwam door de schorsing van Tonny Vilhena weer terug in de basiself en pakte de hoofdrol in een kolkende Kuip. Kuyt zette Feyenoord al na 40 seconden op voorsprong, na een grote fout van Mike te Wierik. Twaalf minuten later kopte de Katwijker ook de 2-0 binnen uit een voorzet van Eljero Elia. Daarmee was het wel gespeeld in de Kuip. Het uitzinnige publiek in De Kuip en de rest van Rotterdam was niet meer te houden, vanwege deze gedachte: Feyenoord is kampioen, eindelijk weer kampioen.

Volledig scherm Dirk Kuyt zet Feyenoord al na 40 seconden op voorsprong in de kampioenswedstrijd tegen Heracles Almelo. © ANP Pro Shots

