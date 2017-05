Dirk Kuyt voltooit zijn ongekende heldenverhaal

Kuyt had het vaak moeilijk dit seizoen, bovenal omdat hij steeds vaker op de reservebank belandde. Maar ook in die weken was hij nog altijd van waarde, al was het maar als roerganger in de kleedkamer, of als invaller in de slotfase. De beloning volgde zondagmiddag tegen Heracles, als basisspeler in een uitzinnige, zinderende Kuip.