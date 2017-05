Dirk Kuyt maakt jubileumtreffer in kampioenswedstrijd Feyenoord

Ruim een maand geleden haalde Kuijt tegen Go Ahead Eagles (8-0) ook al een mijlpaal, door zijn honderdvijftigste treffer in de Nederlandse competitie te maken. De eerste 51 daarvan maakte de Katwijker in het shirt van FC Utrecht. Kuijt liet tijdens zijn eerste periode bij Feyenoord, tussen 2003 en 2006, 71 competitiedoelpunten aantekenen. De onvermoeibare Kuijt keerde in de zomer van 2015 terug in Rotterdam, na succesvolle jaren bij Liverpool en Fenerbahçe.