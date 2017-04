Deze tien dingen moet je weten over de bekerfinale

Voor het eerst staan vanavond AZ en Vitesse tegenover elkaar in de bekerfinale. Het is voor de Arnhemmers een unieke kans om eindelijk de eerste prijs in de clubhistorie te pakken. AZ weet al wat het is om de 'dennenappel' omhoog te mogen houden. Dit zijn de dingen die je moet weten voordat er om 18.00 uur in De Kuip wordt afgetrapt.

• AZ is een echte cupfighter, Vitesse niet

AZ won de KNVB-beker vier keer, in 1978, 1981, 1982 en 2013. Alleen de traditionele top-3 pakte de beker vaker: Ajax (18), Feyenoord (12), PSV (9). Daar steken de cijfers van Vitesse schril bij af. Nog nooit wonnen de Arnhemmers de beker en ook de laatste finaleplaats is al lang geleden. Op 25 april 1990 werd in De Kuip met 1-0 verloren van PSV.

• Vitesse lastige tegenstander voor AZ

AZ slaagde er dit seizoen nog niet in om van Vitesse te winnen. In de Eredivisie werd het in Arnhem 2-1 voor de thuisploeg, de ontmoeting in Alkmaar eindigde in 2-2. In de beker stonden beide clubs pas één keer tegenover elkaar. Op 7 februari 2001 plaatste Vitesse zich voor de halve finales dankzij een 2-1 thuiszege op de Alkmaarders. Mamadou Zongo en Victor Zikora scoorden toen voor Vitesse, Kenneth Perez deed wat terug namens AZ.

• Defensie van AZ ijzersterk in de beker

In verdedigend opzicht is AZ bezig aan een ijzersterk bekertoernooi, al heeft dat ook te maken met de niet al te zware loting. AZ schakelde op weg naar de finale slechts één eredivisieclub uit: sc Heerenveen in de kwartfinale: 1-0. Alleen tegen de amateurs van Lienden (1-4) kreeg AZ een doelpunt tegen. Vitesse schakelde met bekerhouder Feyenoord en Sparta twee eredivisionisten uit en slikte in totaal vier tegengoals.

Volledig scherm Alleen Mo Bendadi van Lienden wist dit seizoen in de beker tegen AZ te scoren. © Ed van de Pol

• Vitesse wacht al 125 jaar op een prijs

Vitesse bestaat op 14 mei 2017 precies 125 jaar en kan voor het eerst in de clubhistorie een grote prijs pakken. Geen van de huidige profclubs in Nederland wacht sinds de oprichting langer op de eerste hoofdprijs dan Vitesse. Rivaal NEC volgt met 117 jaren zonder prijs. PEC bestond 103 jaar toen in 2014 de KNVB-beker werd gewonnen.

Volledig scherm Maikel van der Werff gaat met zijn ploeggenoten van PEC Zwolle met de beker in bad na de 5-1 zege op Ajax. © Pro Shots • Johansson en Van der Werff wonnen de beker al

Vitesse-speler Maikel van der Werff won in 2014 met PEC Zwolle de KNVB-beker. In een zinderende finale in De Kuip versloeg PEC, met Van der Werff in de basis, Ajax met 5-1. Mattias Johansson is de enige speler uit de huidige selectie van AZ die in 2013 in de gewonnen bekerfinale van de Alkmaarders in actie kwam (2-1 winst op PSV). Het aflopende contract van de Zweed wordt na dit seizoen overigens niet verlengd.

• Trauma dreigt voor Ben Rienstra

Ben Rienstra beleeft geen goede herinneringen aan de bekerfinale. De middenvelder van AZ verloor in 2012 als speler van Heracles Almelo (3-0 tegen PSV) en in 2015 met PEC Zwolle (2-0 tegen FC Groningen) de eindstrijd.

Hij kan de tiende speler worden die sinds 1956 met minimaal 3 verschillende teams een bekerfinale speelt én verliest. Alleen Alfons Groenendijk (Sparta, Roda, ADO), Frans Thijssen (Vitesse, Twente, NEC) en Kevin Hofland (Feyenoord, PSV, Fortuna) overkwam dat eerder.

• Vitesse kan negatief record NEC evenaren

Ook voor Vitesse dreigt een record qua aantal verloren bekerfinales. De Arnhemmers stonden drie keer eerder in de eindstrijd en verloren telkens. In 1912 was Haarlem met 2-0 te sterk. VUC versloeg Vitesse in de finale van 1927 met 3-1 en in 1990 won PSV in De Kuip met 1-0. Alleen aartsrivaal NEC speelde méér finales zonder de beker ooit te winnen, namelijk vier.

• De Kuip boezemt Vitesse angst in

Vitesse speelde in totaal vier bekerwedstrijden in De Kuip en verloor ze allemaal. Naast de verloren bekerfinale tegen PSV in 1990, verloren de Arnhemmers ook nog 3 keer van Feyenoord (1999, maart 2003 en december 2003).

Volledig scherm In de eigen Gelredome schakelde Vitesse dit seizoen bekerhouder Feyenoord uit. In De Kuip zou dat gezien het verleden niet gelukt zijn. © Marcel Bonte

• Trainers stonden tegenover elkaar in Johan Cruijff Schaal

Trainers John van den Brom (AZ) en Henk Fraser (Vitesse) stonden nooit tegenover elkaar in een bekerfinale, maar wel in de Johan Cruijff Schaal. Op 8 augustus 1993 won Van den Brom als basisspeler van Ajax de Johan Cruijff Schaal (destijds nog Super Cup) door in De Kuip met 4-0 af te rekenen met Feyenoord, waarvoor Fraser als invaller direct na rust in het veld kwam.

• Fraser weet hoe het voelt om de beker te winnen

Vitesse-trainer Henk Fraser speelde namens Feyenoord maar liefst vier keer mee in een bekerfinale (1991, 1992, 1994, 1995). Telkens stapte hij als winnaar van het veld.