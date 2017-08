Deschamps: Nederland blijft sterk voetballand

Poll: Wint Oranje morgen van Frankrijk?

16:52 De dood of de gladiolen, alles of niets, de laatste strohalm. Dat de uitwedstrijd van het Nederlands elftal morgen tegen Frankrijk belangrijk is, is een understatement. Maar wat denkt u? Maakt het Nederlands Elftal kans tegen de Fransen en houdt Oranje hoop op het WK 2018 in Rusland? Stemmen maar!