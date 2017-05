Debutant Aké: Positie maakt mij niets uit

,,Het was geen mooie wedstrijd, niet de beste wedstrijd van Oranje, maar we hebben wel gewonnen. De eerste helft was nog oké, toen was er druk op de bal. De tweede helft begonnen we slap, na de rode kaart van Matthijs liepen we achter de feiten aan. We kregen het lastig en stonden onder druk. Maar we zijn blijven vechten.''