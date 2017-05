Voor de tweede keer in een week tijd komt de schaal aan in de Kuip in Rotterdam. Deze keer onder nog grotere belangstelling dan vorige week. Jean-Paul Decossaux, commercieel directeur van de KNVB, heeft de schaal naar het stadion gebracht, voorafgaand aan de wedstrijd tussen Feyenoord en Heracles, waarbij de club uit Rotterdam kampioen kan worden.