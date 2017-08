De leukste feitjes van de interlands tussen Nederland en Frankrijk

Nederland speelt donderdagavond een cruciale interland tegen Frankrijk in het Stade de France, waar het nog nooit won. Toch zijn er ook statistieken die wel hoop bieden. De leukste statistieken en weetjes over de aanstaande interland op een rij.

Door Minne Groenstege

Balans

Frankrijk en Nederland speelden 25 keer eerder tegen elkaar. Frankrijk won elf keer, Nederland tien keer. Frankrijk won de laatste drie interlands tegen Nederland, waaronder de laatste op 10 oktober 2016 in de Arena.

Vriendschappelijk

Van de 25 interlands tussen Frankrijk en Nederland waren er liefst 19 vriendschappelijk. Drie keer speelden de landen een wedstrijd in het kader van WK-kwalificatie, waarvan de Fransen er twee wonnen. Ook troffen de landen elkaar drie keer op een EK. Nederland won in de poulefase in 2000 (3-2) en 2008 (4-1), maar verloor in 1996 (0-0) na strafschoppen in de kwartfinale.

Record in de maak

Volledig scherm Didier Deschamps. © Photo News Didier Deschamps werd in juli 2012 aangesteld als bondscoach van Frankrijk. Het duel met Oranje wordt zijn 66ste interland als bondscoach, nadat hij tussen 1989 en 2000 al 103 interlands speelde voor Les Bleus. Deschamps won 40 van zijn eerste 65 interlands als bondscoach. Met een overwinning komt hij op gelijke hoogte met voormalig bondscoaches Michel Hidalgo (75 interlands) en Raymond Domenech (79 interlands), die de meeste overwinningen boekten met de Franse ploeg.

Stade de France

Volledig scherm Frankrijk - Nederland op 5 maart 2014. Van links naar rechts: Ron Vlaar, Gregory van der Wiel, Karim Benzema en Antoine Griezmann. © ANP Pro Shots Nederland speelt morgenavond voor de derde keer in het Stade de France, het nationale stadion van de Fransen in de Parijse voorstad Saint-Denis. De eerste keer dat Oranje hier speelde was op het EK, toen de openingswedstrijd tegen België in 0-0 eindigde. De tweede keer was op 5 maart 2014, toen Oranje in een oefeninterland met 2-0 verloor van de Fransen. Frankrijk verloor slechts vier van de veertig competitieve duels (WK, EK, WK-kwalificatie en EK-kwalificatie) in het Stade de France: tegen Rusland (1999), Wit-Rusland (2010), Spanje (2013) en Portugal (2016).

Twee eindtoernooien op rij

De laatste keer dat Oranje op twee eindtoernooien op rij ontbrak was op het EK 1984 en WK 1986. Bij een nederlaag in Frankrijk komt dit scenario weer heel dichtbij. Turkije was het laatste land dat bij de eerste drie eindigde op een WK (2002), maar niet aanwezig was op het volgende mondiale eindtoernooi (2006).

Kees Rijvers

Dick Advocaat begon in juni aan zijn derde periode als bondscoach van het Nederlands elftal. Eerder leidde hij Oranje naar het WK 1994 en EK 2004. Advocaat won bij zijn terugkeer als bondscoach op 9 juni in De Kuip met 5-0 van Luxemburg. De laatste bondscoach van Nederland die zijn eerste twee interlands won, was Kees Rijvers in 1981. Hij begon met een 3-0 zege op Cyprus en won in zijn tweede interland met 1-0... van Frankrijk.