'De Coolsingel past bij Feyenoord'

Er zijn genoeg dagen dat Han van der Horst over de Coolsingel wandelt. En steeds overvalt hem dan een onbestemd gevoel. Maar misschien, denkt hij, is dat wel waarom de straat zo feilloos hoort bij Rotterdam. ,,Het is een straat in verwarring, passend bij een stad in verwarring", zegt de historicus. ,,Veel wat waardevol was, is weg. En hoe het verder moet, weet niemand. De Coolsingel is op zoek naar zichzelf. Net als de stad."