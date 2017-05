Darmstadt kan Ajax en Westermann van elkaar verlossen

Ongelukkig huwelijk

Het huwelijk tussen Ajax en Westermann kan daarmee na één seizoen al tot een einde komen. Westermann begon het seizoen nog als basisspeler, maar kende onder meer een zeer ongelukkige wedstrijd tegen PAOK Saloniki (1-2) in augustus. In totaal speelde Westermann dit seizoen pas 411 minuten in de hoofdmacht van Ajax, verdeeld over zeven wedstrijden. In de competitie had maakte hij in augustus vorig jaar minuten tegen Sparta (3) en Go Ahead Eagles (45). Afgelopen zondag werden daar pas weer speelminuten aan toegevoegd. Westermann deed gisteren 90 minuten mee tijdens de 4-0 overwinning op de inmiddels gedegradeerde ploeg uit Deventer. In de Europa League kwam Westermann in actie tegen Panathinaikos (90) en Legia Warschau (4). Westermann speelde wel vier hele duels voor Jong Ajax.



Ajax en Westermann hebben niet de intentie om met elkaar verder te gaan, ondanks het contract dat nog een jaar doorloopt.