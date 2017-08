Crisisberaad bij PSV over noodverband

PSV zat in de penarie omdat de beoogde aanwinst Douglas Santos woensdag nog steeds niet was vrijgegeven door Hamburger SV. De Braziliaanse linksback speelde gisteravond bij de Noord-Duitsers 90 minuten mee in een oefenduel, omdat HSV geen vervanger voor hem heeft kunnen halen. Gerbrands heeft eerder aangegeven dat er hoe dan ook een nieuwe linksback naar PSV komt. Donderdag is duidelijk of het lukt en wie het wordt.



PSV kan tot uiterlijk twaalf uur vanavond nieuwe spelers voor dit seizoen aantrekken. Daarna zit de transfermarkt op slot. Het lijkt er niet op dat Santos, die zelf graag wilde komen, nog koers kan zetten richting Eindhoven. HSV-chef Jens Todt gaf gisteravond aan dat PSV kan fluiten naar de verdediger waarop de club wekenlang wachtte. PSV wist al meer dan een jaar dat Jetro Willems deze zomer kon vertrekken en moet nu op de slotdag van de transfermarkt een noodsprong maken. De club zal er alles aan doen om dat te ontkennen en stellen dat een plan-B en plan-C al was ingecalculeerd. PSV stak de afgelopen weken echter alle energie in plan-A. Naar het nu lijkt vergeefs.



Trainer Phillip Cocu heeft wekenlang aangegeven dat er nog minimaal een speler aan zijn selectie wordt toegevoegd. Hij wil met een kampioenswaardige selectie het restant (nog 31 duels) van de competitie in en achtte daarvoor de komst van een extra verdediger noodzakelijk. Voor de linkerflank achterin moet hij nu noodgedwongen een beroep doen op de onervaren Kenneth Paal. Een 20-jarig talent, dat in de jeugdopleiding van PSV bijna nooit op die positie speelde en eigenlijk geldt als aanvallende middenvelder. Paal maakt niet eens deel uit van de A-selectie.