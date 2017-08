Competitievervalsing in eerste divisie op de loer door interlands

Clubs in de eerste divisie zijn ontevreden over de competitieplanning van de KNVB. Voor het eerst sinds jaren wordt er komend weekeinde gevoetbald tijdens een interlandperiode. Clubs als NEC, Fortuna Sittard en MVV moeten spelers afstaan en reppen over competitievervalsing.

De Nijmeegse titelkandidaat NEC mist komende vrijdag in het thuisduel tegen FC Eindhoven Ferdi Kadioglu in het thuisduel tegen FC Eindhoven. De aanvaller doet met het Nederlands elftal onder 19 jaar mee aan een vierlandentoernooi in Finland. De schade had voor de Nijmegenaren nog veel groter kunnen zijn, maar aanvaller Jordan Larsson, die is opgeroepen door de bondscoach van Jong Zweden, hoeft zaterdag pas af te reizen. ,,En Jari Schuurman is nog niet helemaal fit, dus die blijft bij ons en gaat niet naar Oranje onder 20 jaar’’, zegt technisch directeur Remco Oversier van NEC.



,,Het valt nu mee, maar wij hebben negen potentiële internationals. We zijn hier dus niet blij mee. Laat ik vooropstellen dat alle clubs uit de eerste divisie vorig seizoen met dit plan hebben ingestemd. Het idee erachter is dat het commercieel interessant zou zijn om te voetballen als de eredivisie stil ligt. Maar er is onvoldoende over nagedacht. Het belang van de KNVB moet een eerlijke competitie zijn. Als je echter twee of drie spelers mist, is dat buitenproportioneel.’’

Fortuna en MVV

Volledig scherm Perr Schuurs (links) juicht na een goal tegen FC Emmen. © Pro Shots Fortuna Sittard en MVV zijn nog veel zwaarder getroffen. Fortuna mist de jonge aanvoerder Per Schuurs (Oranje O19) en spits André Vidigal (Portugal O20) in het duel tegen Almere City FC. MVV moet het thuis tegen FC Den Bosch stellen zonder de basisspelers Steven Pereira (Kaapverdische Eilanden) en Florian Loshaj, die is opgeroepen voor Jong Kosovo. Ook FC Volendam (Joey Veerman) en Telstar (Rody de Boer) worden vrijdag gedupeerd.



De beloftenteams van Ajax, PSV, AZ en FC Utrecht moeten nog veel meer spelers afstaan, maar zij kunnen niet promoveren en spelen aanstaande vrijdag tegen elkaar om een nog ergere competitievervalsing te voorkomen. ,,Wij hebben er niets op tegen als de KNVB deze regeling wijzigt’’, geeft manager Jiry Funke van Fortuna Sittard te kennen.

Niet handig

,,Dit is inderdaad niet de bedoeling’’, zegt Gerard Marsman, directeur van de belangenvereniging Coaches Betaald Voetbal (CBV). ,,Commercieel gezien was dit een goed plan, maar we zijn eraan voorbijgegaan dat sommige clubs getroffen worden. Als een club twee of drie spelers mist, moet die in de gelegenheid worden gesteld om een wedstrijd te verplaatsen. Daarom willen wij snel in gesprek met de KNVB. Voor komende vrijdag gaat dat niet meer lukken, maar bij een volgende interlandperiode (vrijdag 6 oktober, RW) moet er een oplossing zijn.’’



Persvoorlichter Bram Groot van de KNVB in Zeist zegt dat de voetbalbond ‘geluiden heeft opgevangen van bijvoorbeeld NEC’. ,,Daarom hebben wij de CED (Coöperatie eerste divisie, RW) en de clubs in de eerste divisie het voorstel gedaan om op korte termijn bij elkaar te komen, zodat we kunnen kijken hoe we hier de volgende interlandperiodes mee om kunnen gaan.’’

Quote Als een club twee of drie spelers mist, moet die in de gelegenheid worden gesteld om een wedstrijd te verplaatsen. Gerard Marsman (belangenvereniging Coaches Betaald Voetbal)

De Graafschap