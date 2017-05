Door Rik Elfrink

,,Het is mogelijk, maar ik wil het hoe of wat eerst met de ploeg bespreken en daarom ga ik daar nu nog geen mededelingen over doen.'' Een massale verandering is niet te verwachten, maar dat een aantal (jeugd)spelers kan invallen is een logische vooronderstelling.

De trainer van PSV sprak deze week op de training bijvoorbeeld uitgebreid met Albert Gudmundsson, in het kader van zijn ontwikkeling. Of het langverwachte debuut van de IJslandse aanvaller er zondag aan komt, moet worden afgewacht. Ook Sam Lammers, die vorige week in Groningen goed inviel, lijkt in aanmerking te komen voor speeltijd. Wellicht geldt dat ook voor Pablo Rosario of Dante Rigo. Dat er speeltijd voor jonge aanvallers in zit, geldt temeer nu Luuk de Jong (enkelklachten) nog onzeker is voor het duel van zondag na een ongelukkig moment op de training van vandaag.

Cocu wil vanaf nu ook richting het eerste duel van het nieuwe seizoen, op 27 juli (derde voorronde Europa League) gaan werken, maar hecht eveneens waarde aan een goede afsluiting van het seizoen. ,,Daar zal een capabele ploeg moeten staan en daar werken we naar toe. We moeten zorgen dat we goed voorbereid zijn op het moment dat er dingen in de selectie veranderen. Er hoeven niet meteen transfers plaats te vinden, het kan ook zijn dat het even duurt. In alle scenario's moeten we tijdig kunnen schakelen.''