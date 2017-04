Cocu: Ik kan hier met mijn kop niet bij. Dit komt héél hard aan

De achterstand op koploper Feyenoord liep op tot zeven punten, met nog vijf duels te spelen. Ajax heeft als nummer twee vier punten meer dan de Eindhovenaren. ,,Zelfs de tweede plaats hebben we nu niet meer in eigen hand'', zei Cocu bij FOX Sports. ,,Dit was heel duur en heel onnodig puntverlies. Ik kan er met mijn kop niet bij dat we dit nog weggeven. We hebben in de tweede helft de ruimte om te voetballen, maar we blijven defensief niet in de controle lopen. Ik heb echt geen idee waar dit vandaan komt. Het verbaast me dat we er niet in slagen er een zakelijke 1-2 van te maken. Je gooit in het laatste kwartier eigenlijk alles weg, want het wordt nu wel heel erg moeilijk.''