Clubicoon Van Bommel opent eigen veld bij PSV

Van Bommel kreeg bij de opening onder meer de complimenten van technisch manager Marcel Brands van PSV en voorzitter Harrie Timmermans van de Supportersvereniging. Brands: ,,Mark is iemand die over elk detail goed nadenkt en dat hebben we zelfs bij de aanleg van dit veld gemerkt. We zijn er ontzettend trots op dat we hem voor komend seizoen weer aan boord hebben binnen onze jeugdopleiding."



Timmermans: ,,Mark is niet alleen een speler geweest waar de aanhang van PSV zich in herkent, hij heeft ongelooflijk veel gewonnen en daarbij de absolute wereldtop gehaald. Daarnaast is hij een fijne vent, die gewoon dichtbij zichzelf is gebleven. Dat maakt het voor ons even logisch als mooi dat de komst van dit veld mogelijk is gemaakt en dat we daaraan hebben kunnen bijdragen met zijn allen."