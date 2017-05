Cijfers: Goodwin en Delle excelleren

Elke speelronde in de eredivisie beoordelen de verslaggevers van AD Sportwereld alle spelers. Bij Sparta was de vreugde groot. Dankzij uitblinker Craig Goodwin, goed voor twee assists en een doelpunt, handhaven de Rotterdammers zich rechtstreeks. De Australiër kreeg een acht, net als NEC-doelman Joris Delle. Zijn puike duel mocht daarentegen niet baten. Ondanks voortreffelijk keeperswerk van de Fransman moeten de Nijmegenaren lijfsbehoud via de play-offs zien te bewerkstelligen. Bekijk hieronder alle cijfers.

Feyenoord – Heracles Almelo 3-1

Feyenoord: Jones 6; Nieuwkoop (81. Karsdorp -), 6,5, Botteghin 7, Van der Heijden 6,5, Kongolo 6 (53. Nelom 6,5); Toornstra 6, El Ahmadi 7, Kuyt 9; Berghuis 6, Jörgensen 6, Elia 6 (76. Basacikoglu -).

Heracles Almelo: Castro 5,5; Breukers 5, Te Wierik 5, Hoogma 5,5, Fledderus 5, Bruns 5 (82. Pröpper -) Pelupessy 5, Niemeijer 5 (74. Van Ooijen -), Kuwas 4,5, Armenteros 4,5, Peterson 4,5 (80. Darri -).

Arbiter: Higler 6,5



Man van de wedstrijd: Uitgerekend in de kampioenswedstrijd speelde Dirk Kuyt zijn beste wedstrijd van het seizoen. Na een hattrick in Feyenoords belangrijkste duel van de eeuw kan de Katwijker nu helemaal niet meer stuk in Rotterdam. Hij werd de eerste speler met drie goals in een kampioensduel sinds Arnold Bruggink dat voor PSV deed in april 2000.

Volledig scherm Dirk Kuyt laat de supporters meegenieten van het feest. © Pim Ras fotografie

Willem II – Ajax 1-3

Willem II: Lamprou 7; Kok 5, Lachman 5,5, Peters 6, Van Anholt 6; Abubakar (51. Oulare 7), Ojo 6,5 (69. Heerkens -), Kali 6, Haye 5,5 (52. Croux 6); Schuurman 6, Sol 5,5.

Ajax: Onana 7; Tete 6,5, Sánchez 7, De Ligt 7 (72. Westermann -), Riedewald 7; Van de Beek 6,5 (52. Nouri 6), Klaassen 7, De Jong 7; Neres 5, Dolberg 6,5 (46. Traoré 6), Kluivert 6,5.

Arbiter: Gözübüyük 7

Man van de wedstrijd: Davinson Sánchez kende een uitstekend debuutseizoen voor Ajax. De spijkerharde Colombiaan stond ook tegen Willem II weer zijn mannetje en tekende bovendien voor alweer zijn zesde treffer van het seizoen. Met hem in de ploeg hebben de Amsterdammers aan defensieve zekerheid ingewonnen.

Volledig scherm Davinson Sánchez. © ANP

PSV – PEC Zwolle 4-1

PSV: Zoet 5; Arias 6,5, Schwaab 6, Isimat 6, Moreno 6,5; Pröpper 5 (46. Zinchenko 6,5), Guardado 7, Hendrix 6 (78. Locadia -); Van Ginkel 6,5 Lammers 6,5, Pereiro 5 (70. Ramselaar -).

PEC Zwolle: Van der Hart 6,5; Van Polen 7, Van de Pavert 7, Marcellis 6,5, Warmerdam 6; Israelsson 6,5 (64. Van Wijnen -), Marinus 7,5 (73. Nijland -), Thomas 7; Ehizibue 6,5, Menig 6, Mokhtar 6,5.

Arbiter: Manschot 5

Man van de wedstrijd: Wouter Marinus was dit seizoen lang niet altijd een vaste waarde bij PEC Zwolle. De 22-jarige middenvelder liet tegen PSV wel zien dat hij er staat als de ploeg op hem rekent. Na zijn wissel in de 73ste minuut zakte PEC plots frontaal in en verloor het met 4-1.

Volledig scherm © Thomas Bakker

AZ Alkmaar – FC Utrecht 2-3

AZ Alkmaar: Krul 5; Svensson 5,5, Van Eijden 5,5, Luckassen 6, Ouwejan 6; Seuntjens 6,5, (79. Overeem -), S. Wuytens 6, Bel Hassani 5 (44. Johansson 6); Jahanbakhsh 6,5, Weghorst 6, Garcia 5,5 (84. Helmer -).

FC Utrecht: Ruiter 7; Van der Maarel 6, Leeuwin 6 (69. Amrabat -), Braafheid 6, Van der Meer 6; Klaiber 6,5, Brama 6 (56. Rosheuvel 6) Labyad 7 (55. Venema 6), Ludwig 6; Zivkovic 6,5, Barazite 7.

Arbiter: Van den Kerkhof 6

Man van de wedstrijd: Dat Nacer Barazite tegen AZ Alkmaar op slechts één assist bleef steken, was vooral te wijten aan zijn teamgenoten. Met liefst vijf steekpasses stond hij aan de basis van een flink aantal kansen voor FC Utrecht. Eén van die kansen benutte hij vervolgens zelf maar, door uit de draai op knappe wijze in de verre hoek raak te schieten.

Volledig scherm Nacer Barazite (rechts) en Zakaria Labyad. © ANP Pro Shots

Vitesse – Roda JC 3-0

Vitesse: Room 7; Diks 6, Kashia 6, Miazga 6, Kruiswijk 6; Nakamba 7, Foor 6,5 (84. Van der Werff -), Baker 6,5; Rashica 6,5, Van Wolfswinkel 7,5, Tighadouini 6 (57. Büttner 7).

Roda JC: Van Leer 6,5; Milec 5, Werker 5, Ananou 5 (46. Schahin 4,5), Kum 6; Ajagun 5,5, Van Hyfte 5,5, Auassar 5; Paulissen 4, Rosheuvel 5, Badibanga 5,5 (69. Papazoglou -).

Arbiter: Nijhuis 7

Man van de wedstrijd: De vraag was of Ricky van Wolfswinkel na mislukte avonturen in het buitenland bij Vitesse weer op zijn oude niveau kon komen. Met twee goals tegen Roda JC gaf hij andermaal antwoord op die vraag. Met 20 treffers beleefde ‘Rickygoal’ een prima rentreeseizoen en mist hij nu op slechts één doelpunt de topscorerstitel in de eredivisie.

Volledig scherm © Pro Shots

FC Twente – FC Groningen 3-5

FC Twente: Marsman 5; Van der Lely 5, Andersen 4, Thesker 4, Trajkovski 5; Mokotjo 5, Klich 5, Jensen 5,5; George 5, Unal 5, Celina 4 (46. Hooiveld 5).

FC Groningen: Padt 7; Bijl 6, Memisevic 6, Reijnen 6, Davidson 6; Bacuna 6,5, Jenssen 6, Drost 6.5; Linssen 6,5 (76. Van Weert -), Mahi 6 (62. Sorloth -), Idrissi 7.5 (67. Hrustic -)

Arbiter: Van Boekel 7

Man van de wedstrijd: Zijn laatste treffers dateerden alweer van 16 september 2016, maar Oussama Idrissi nam FC Groningen vanmiddag als vanouds weer eens bij de hand. Mede dankzij twee vrijwel identieke als prachtige doelpunten van zijn voet, mogen de noorderlingen zich gaan opmaken voor een seizoenstoetje tegen AZ in de play-offs.

Volledig scherm © ANP Pro Shots

SC Heerenveen – NEC 0-2

SC Heerenveen: Mulder 6; Schmidt 4 (65. Namli -), Faes 5, St. Juste 5, Bijker 5,5; Ødegaard 6,5, Schaars 5,5 (79. Van Amersfoort -), Kobayashi 4; Zeneli 4,5, Ghoochannejhad 5, Larsson 4 (65. Veerman -).

NEC: Delle 8; Heinloth 6,5, Dumic 7,5, Golla 7,5, Burnet 6,5; Von Haacke 6,5 (80. Bikel -), Messaoud 5,5 (87. Kadioglu -), Breinburg 7,5; Grot 6,5, Mayi 6 (55. Awoniyi 7), Groeneveld 7,5.

Arbiter: Janssen 6

Man van de wedstrijd: Ondanks de zestiende positie op de ranglijst beleeft NEC-doelman Joris Delle een alleraardigst seizoen. Ook in het Abe Lenstra Stadion liet de Franse goalie weer zien dat NEC met hem geen kat in de zak heeft gekocht. Met enkele fraaie reddingen voorkwam hij een Friese treffer, maar genoeg voor directe handhaving bleek dat niet.

Volledig scherm NEC-doelman Joris Delle. © ANP Pro Shots

ADO Den Haag – Excelsior 4-1

ADO Den Haag: Zwinkels 6; Ebuehi 6,5, Beugelsdijk 5,5, Kanon 7, Meijers 6; Malone 6,5, El Khayati 7 (76. Gorter -), Bakker 6; Becker 7 (67. Schaken -), Havenaar 6,5, Duplan 6 (68. Wolters -).

Excelsior: Hahn 5,5; Karami 5, Mattheij 5, Drost 5,5, Massop 4,5; Fortes 5,5, Fredy 5,5, Koolwijk 6 (55. Bruins 6 -); Elbers 6 (70. Ondaan -), Van Duinen 5, Hasselbaink 5 (81. Brito -).

Arbiter: Mulder 6,5

Man van de wedstrijd: In een duel om de bekende baard van de keizer, ging ADO-verdediger Wilfried Kanon tegen Excelsior nog vol voor een leuke afsluiter van de competitie. Na 65 wedstrijden zonder doelpunt schoot de Ivoriaanse verdediger dan eindelijk zijn eerste competitietreffer ooit binnen. Hij werd daarmee bekroond voor een seizoen lang bikkelen en buffelen.

Volledig scherm Wilfried Kanon. © ANP Pro Shots

Go Ahead Eagles – Sparta 1-3

Go Ahead Eagles: Zwarthoed 5; Groenbast 5,5 (66. Achenteh -), Fischer 6,5 (82. Maneschijn -), Schenk 6,5, Locigno 5; Suk 5,5, Chirivella 5,5, Duits 6 (66. Werkhoven -); Antonia 6, Hendriks 6, Maatsen 6,5.

Sparta: Verrips 7; Dumfries 6, Breuer 6 (75. Vriends -), Van Drongelen 6, Floranus 6; Sanusi 6, Spierings 6, Mendes 6,5 (78. Dougall -); Alhaft 6, Pusic 7,5, Cabral 4 (46. Goodwin 8).

Arbiter: Kamphuis 6

Man van de wedstrijd: Lange tijd balanceerde Sparta op het randje van de nacompetitie, maar invaller Craig Goodwin besliste op bezoek bij Go Ahead Eagles anders. Met twee assists op Martin Pusic en een doelpunt vlak voor tijd loodste hij Sparta haast in zijn eentje naar veilige haven.