Bosz waarschuwt Ajax

'Dus ook donderdag in Lyon tegen Olympique," zei de succesvolle coach van Ajax dinsdag op het tv-kanaal van de Amsterdamse club. De ploeg van Bosz verdedigt in Frankrijk een gerieflijke voorsprong van 4-1 in de halve finales van de Europa League.



"Dat is inderdaad een heel mooie uitgangspositie, maar het is nog niet gespeeld, het is nog geen gelopen koers," waarschuwde Bosz. "Wie in mijn selectie denkt dat we er al zijn, neem ik niet eens mee. Want die snapt er helemaal niets van."



Volgens Bosz kan een tweeluik in Europa normaal gesproken niet al na één wedstrijd zijn beslist. "Er zit een groot verschil in thuis en uit, dat zie je bij Ajax en ook bij de andere ploegen. Lyon heeft gewoon een uitstekende ploeg. Vorige week kwamen wij in de beginfase helemaal niet aan de bal. Bovendien zullen Lacazette en Tolisso weer bij Lyon van de partij zijn. Wij moeten daarom heel geconcentreerd toewerken naar de return. Daarna zien we wel wat in de eredivisie nog gaat gebeuren."



