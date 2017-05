Bosz reageert gelaten na overwinning op Go Ahead

Het was voornamelijk het vertoonde spel van zijn eigen ploeg waar Bosz - ondanks de ruime overwinning - niet heel lyrisch over was. ,,Het had beter gekund vanmiddag, daar heb ik me af en toe wel aan gestoord. Maar een 4-0 overwinning is natuurlijk wel gewoon mooi.''



,,Ik had niet verwacht dat Feyenoord met 3-0 zou verliezen. Voor de wedstrijd zei ik dat ik voornamelijk wilde kijken naar wat mijn eigen ploeg doet, omdat we op het resultaat in Rotterdam geen invloed hadden.''



Of de paniek nu is toegeslagen in Rotterdam, weet de trainer niet. ,,Dat zou ik aan de mensen daar vragen. Als ik in deze situatie zat dan ging ik me nu wel wat minder comfortabel voelen. Maar we zijn nog steeds afhankelijk. We moeten zelf zien te winnen in Tilburg, wat niet vanzelfsprekend is. Dan moeten we afwachten wat in Rotterdam gebeurt.''