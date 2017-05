Bosz kijkt uit naar finale: We zijn fit en fris

Natuurlijk werd hem vooral gevraagd naar zijn collega José Mourinho, trainer van Manchester United dat volgende week woensdag de tegenstander is in de finale van de Europa League in Solna.

Of Manchester United niet de favoriet is met zoveel meer geld dan Ajax? Of United niet moe is nu het dit seizoen al 62 wedstrijden heeft gespeeld? Bosz: ,,Ik kijk graag naar mijn eigen ploeg. Ik kijk niet te veel naar de coach en de spelers van de tegenstander. Natuurlijk analyseren wij hen op details, maar wij gaan van onze eigen kracht uit. Wij spelen woensdag wedstrijd nummer 56 van het seizoen. Ook dat is veel voor zo’n jonge ploeg als wij hebben. Maar we hebben net getraind met 24 spelers en iedereen is fit en fris.’’

Favoriet

Bosz kijkt vooral enorm uit naar woensdag, de grootste wedstrijd van zijn leven. ,,Ik weet niet of Manchester United de druk van de favoriet voelt. Voor ons is er ook druk, want wij gaan alleen maar voor de winst. Ik weet niet hoe mijn spelers daarmee omgaan, want voor hen is het ook de eerste keer. Maar we zullen hen zo goed mogelijk voorbereiden en niet te veel gekke dingen doen."

