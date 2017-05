Bosz denkt nog niet aan zondag: Willem II komt later, nu eerst een biertje

Nee, over de ontknoping in de eredivisie van komende zondag wenste Ajax-trainer Peter Bosz nog even niet na te denken, kort na de bloedstollende halve finale tegen Olympique Lyon.

Door Sjoerd Mossou

,,Ik heb besloten dat pas morgen te doen. Vanavond gaan we eerst even een biertje drinken met die jongens. Een feestje vieren. En daarna sturen we ze naar bed.’’

Dat betekent niet dat het uitduel met Willem II nu een bijzaak is geworden. ,,Absoluut niet,’’ aldus Bosz. ,,Die willen we absoluut winnen. We hebben nog steeds een kans.’’

Geen consessies

Dol van vreugde vierde de anders zo bedaarde trainer de overwinning over twee duels, meteen na het laatste fluitsignaal. ,,We hebben laten zien dat je vanuit een bepaalde voetbalgedachte ver kunt komen in Europa. In die zin zijn we beloond voor het feit dat we geen concessies hebben gedaan aan onze principes.’’

Toch had ook Bosz dit succes niet aan zien komen. ,,Het begon dit seizoen allemaal heel moeizaam,’’ aldus Bosz. ,,We wonnen zelfs niet van AFC, werden uitgeschakeld door Rostov. Maar uiteindelijk viel het goed, begon het te lopen. Dat is prachtig om te zien, uiteraard. Daar zijn we ongelooflijk blij mee.’’

Volledig scherm Peter Bosz. © ANP Pro Shots