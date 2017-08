Bordeaux breekt onderhandelingen over De Jong af

PSV wilde ongeveer 8 miljoen euro voor de spits, terwijl Bordeaux naar verluidt rond de 7 miljoen euro wilde betalen.



De Jong heeft nog een contract tot 2020 bij PSV, maar kan na een slecht seizoen niet meer op een basisplaats rekenen bij de Eindhovenaren. De 27-jarige spits kwam in 2014 over van Borussia Mönchengladbach en was in zijn eerste twee jaar bij PSV zeer succesvol met 20 en 26 doelpunten in de eredivisie.