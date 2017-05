Blom fluit mogelijke kampioenswedstrijd Feyenoord

Blom wordt in Kralingen geassisteerd door Patrick Langkamp en Christian Dobre. Martin van den Kerkhof is de vierde official.

Het duel in het Van Donge & De Roo Stadion - voorheen Woudestein - begint om 14.30 uur. Dat geldt ook voor de overige acht duels in de Eredivisie. In de laatste twee speelronden worden namelijk alle Eredivisiewedstrijden op hetzelfde tijdstip gespeeld.



Feyenoord heeft met nog twee speelronden te gaan hun lot geheel in eigen hand en zijn zondag bij een zege op Excelsior voor het eerst sinds 1999 weer kampioen van Nederland.



Pol van Boekel fluit het duel tussen Ajax en Go Ahead Eagles. Dennis Higler is de leidsman bij FC Groningen - PSV.