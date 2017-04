'Binnen week duidelijkheid over Johan Cruijff Arena'

,,Wij hopen dat er rond 25 april, de datum dat Johan Cruijff 70 jaar zou zijn geworden, meer bekend is'', zegt Thate. Volgens haar zijn de gesprekken tussen Ajax, de Arena en de gemeente Amsterdam over de naamsverandering in een stroomversnelling geraakt. Tussen nu en 25 april wordt er opnieuw gesproken en volgens Thate willen de partijen er 'zo snel als mogelijk uitkomen'. De gemeente liet eerder al weten voorstander van een naamsverandering te zijn.

Wat de Cruyff Foundation en daarmee de familie van de voetballer betreft, staat het licht op groen. Al direct na het overlijden van Cruijff in maart vorig jaar werd gesproken over het omdopen van de Arena, maar de familie zei daar toen nog niet aan toe te zijn. ,,Maar na de zomer vorig jaar hebben we aangegeven dat de familie het een eer zou vinden." Sindsdien zijn er veel en langdurig gesprekken gevoerd. ,,Het heeft met financiën te maken, de waarde van het stadion. Wij laten dat proces gebeuren," aldus Thate. Jordi Cruijff - de zoon van - liet eerder weten dat hij teleurgesteld is dat het zo lang duurt voordat de partijen eruit zijn.

Sponsor

In december leek een akkoord om het stadion te noemen naar oud-Ajacied dichtbij, maar zou het enige obstakel nog zijn dat de familie liever niet ziet dat in de toekomst het stadion naast de naam van Johan Cruijff óók die van een grote sponsor draagt.



Thate zegt in het gesprek op All Sports Radio dat de familie daar echter geen bezwaar (meer) tegen heeft. ,,Wij hebben aangegeven dat we ook openstaan voor een combinatie met een commerciële partij. Dat is wat ons betreft niet iets wat het tegenhoudt."



FC Barcelona, de Spaanse club die Johan Cruijff als speler en coach naar grote successen voerde, heeft wel al een besluit genomen over een permanent eerbetoon. De club gaat het nieuw te bouwen stadion voor de jeugdspelers vernoemen naar Cruijff.