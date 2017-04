Bijzondere mijlpaal voor Blom: duizendste kaart

Onenigheid op de PSV-bank na verkeerde wissel

15 april Over de wissels van Phillip Cocu is dit seizoen vaker het een en ander te doen geweest, en in de slotfase van ADO - PSV was dit ook weer het geval. De trainer wilde eigenlijk dat middenvelder Andrés Guardado het veld verliet in ruil voor Steven Bergwijn, maar bij de arbitrage was de naam van Jürgen Locadia doorgegeven.