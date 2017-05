Bestel nu: AD-boek over droomseizoen Feyenoord

Schrijft zeker lekker weg, een succesverhaal.

,,Dat hoorde ik de laatste dagen vaker, maar toch is het niet zo. Toen Feyenoord de afgelopen jaren af en toe door diepe dalen ging, schreven we daar uiteraard ook uitvoerig over. In die periode krijg je nauwelijks een weerwoord, want als het slecht gaat, voelt iedereen blijkbaar aan dat stilzitten en zwijgen de beste strategie is. Maar als de resultaten goed zijn en je stipt toch de punten aan waar de club, spelers of technische staf tekort schieten, dan krijg je pas echt reactie.’’



Maar het werd nooit vervelend?

,,Nee hoor. Vorig seizoen was er de vervelende affaire met Colin Kazim Richards, die bedreigingen uitte en werd weggestuurd door de clubleiding. Ook dit seizoen waren er momenten hoor, waarbij krant en club niet op één lijn zaten. Eljero Elia die pontificaal op het veld lag als statement tegen een cover van AD Sportwereld waar geblesseerde spelers waren afgebeeld naast een traumahelikopter. En Dirk Kuyt stond ook niet te juichen toen het een tijdje ging over het feit of hij nou wel of niet moest spelen. Maar als verslaggever weet je: je bent er om het nieuws te brengen, positief en negatief. In het boek komt ook alles aan bod. Uiteraard ook de knagende onzekerheid in de laatste week na de 3-0 nederlaag op Woudestein. Voor wie het seizoen nog eens wil beleven, is het boek ‘Kampioenen’ een must have.’’