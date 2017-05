Beslissing eredivisie valt voor 21ste keer op slotdag

Opvallend genoeg gebeurde dat allemaal in de laatste tien jaar. AZ stond in het seizoen 2006-2007 op poleposition om landskampioen te worden, maar de ploeg van de toenmalige trainer Louis van Gaal verloor op de slotdag bij Excelsior. De titel ging toen op basis van het doelsaldo naar PSV, met één doelpunt verschil met Ajax.

In de seizoenen 1957-1958 en 1959-1960 was een beslissingswedstrijd nodig om tot een kampioen te komen. Toen ging de titel naar respectievelijk DOS en Ajax, die na 34 wedstrijden evenveel punten hadden als SC Enschede en Feyenoord. Destijds was het doelsaldo nog niet beslissend.

Feyenoord ontvangt zondag Heracles Almelo in De Kuip. Bij winst kan Rotterdam voor het eerst sinds 1999 weer een landstitel vieren. Bij elk ander resultaat is Feyenoord afhankelijk van Ajax, dat in Tilburg tegen Willem II speelt. Het doelsaldo is licht in het voordeel van de Rotterdammers (+59 tegen +54).