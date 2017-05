Berghuis: Veel ingeleverd, maar het is me driedubbel terugbetaald

Door Tim Niemantsverdriet

,,Toen we naar buiten kwamen voor de warming-up, de sfeer in het stadion proefden, hadden we al het gevoel dat we het zouden gaan flikken. De entourage was hier zo mooi. Ze hebben achttien jaar lang gewacht op een titel, ik speel er één jaar en mag daar direct bij zijn. Hoe bevoorrecht ben je dan? Ik heb veel geld ingeleverd om hier te mogen spelen, maar het is me driedubbel terugbetaald.''

Dat Dirk Kuyt uitgroeide tot man van de wedstrijd verbaasde de aanvaller allerminst. ,,We baalden van de schorsing van Tonny Vilhena. Maar iedereen was het erover eens wie zijn plek over moest nemen: Dirk. We zeiden al tegen elkaar - ik, Karim El Ahmadi, Jens Toornstra, Nicolai Jørgensen - dat hij het zou gaan doen. En hij deed het ook nog. Het had zo moeten zijn.''

Berghuis hoopt ook komend seizoen het roodwitte shirt van Feyenoord te dragen. De buitenspeler staat momenteel nog onder contract bij Watford, dat hem verhuurde aan de kersverse landskampioen, maar wil liever in Rotterdam-Zuid blijven.

,,Feyenoord wil me ook graag hier houden. Ik denk dat de clubs binnenkort wel om tafel gaan. Hopelijk kunnen we de groep zoveel mogelijk intact houden. Vertrekt Eljero Elia waarschijnlijk? Dat zou jammer zijn, hij is heel belangrijk voor ons geweest. Maar ik begrijp het heel goed. Hij heeft de leeftijd om nog een keer goed geld te gaan verdienen in het buitenland.''

Volledig scherm © Ronald Hoogendoorn

Volledig scherm © Getty Images

Volledig scherm © Foto: SCS/Sander Chamid