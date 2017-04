Bart Ramselaar snel weer op de been

,,Ik had na een duel last van mijn rug, maar viel door de knieklachten uit", vertelde Ramselaar. ,,Het is onderzocht, maar na een korte rustperiode kan ik waarschijnlijk weer aanpikken."



Ramselaar had bij PSV-Ajax een basisplek aan de linkerkant. In de eerste helft kwam hij een paar keer prima uit de verf, met een paar goede dribbels op de helft van de tegenstander. Na rust had PSV meer moeite om grip te krijgen op de Amsterdammers.