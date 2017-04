Balende Bosz: We kunnen veel beter

,,In de tweede helft speelden we beter en hadden we volgens mij wel meer verdiend. Maar we kunnen veel beter.''

Bosz deed zijn best de slijtageslag van donderdag tegen Schalke 04 onbesproken te laten. Na lang aandringen erkende hij dat zijn spelers vermoeid waren. ,,Gelukkig heb ik hier ook al voor dit duel iets over gezegd. Twee dagen rust is gewoon te weinig, Maar we moesten spelen. Je zag het aan de manier waarop we elkaar de bal toespeelden. Het was iets minder zorgvuldig. We hebben veel beter laten zien.''

Bosz had er ook voor kunnen kiezen om veel frisse spelers op te stellen in Eindhoven. Zo maakte Donny van de Beek in de thuiswedstrijd tegen Schalke een sterke indruk op de positie van Lasse Schöne. Maar de coach van Ajax startte met tien spelers die donderdag ook aan de aftrap stonden in Gelsenkirchen. ,,Natuurlijk hebben we daar over nagedacht'', zei hij. ,,Maar niemand was geblesseerd. Daarom hebben we toch voor vastigheden gekozen.''