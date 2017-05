AZ zonder Jahanbakhsh tegen FC Utrecht

AZ-trainer John van den Brom denkt niet dat Stengs zijn onbevangenheid verliest. ,,Omdat ik hem al het hele seizoen zie spelen op de manier waarop hij traint. Die jongen gaat nu niet anders spelen nu hij even in de belangstelling staat.”

Van den Brom hecht geen waarde meer aan het laatste competitieduel dat AZ tegen FC Utrecht speelde. ,,We verloren toen, maar er stond toen eigenlijk niet veel meer op het spel. Dat is nu anders.” AZ heeft tegen FC Groningen vertrouwen getankt voor de finale. ,,Als je wint dan maakt het niet meer uit dat we dit seizoen al zoveel wedstrijden hebben gespeeld. Dan hebben we een soort nieuwe energie.”