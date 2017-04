AZ koopt AFAS Stadion terug

De club was destijds na het faillissement van DSB Bank van eigenaar/voorzitter Dirk Scheringa gedwongen tot verkoop over te gaan.

Algemeen directeur Robert Eenhoorn reageerde verheugd. ,,Door de inspanningen van Dirk Scheringa is in Alkmaar een fantastisch stadion verrezen. Tijdens een moeilijke fase van de club heeft een groep ondernemers met een groot AZ-hart geholpen door het stadion te kopen. Nu was het moment om het terug te kopen.''