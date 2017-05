'Anastasiou weg bij Roda JC'

Roda JC speelt donderdag en zondag tegen MVV Maastricht in de play-offs om behoud van een plek in de eredivisie. De heenwedstrijd is donderdagavond in Maastricht, de return zondag in Kerkrade.



In de vorige ronde won Roda JC over twee duels nipt van Helmond Sport, maar voor de beslissende confrontatie met MVV heeft de club ervoor gekozen om afscheid te nemen van Anastasiou.



De Griekse coach was bezig aan zijn eerste seizoen bij Roda JC. Hij eindigde in de eredivisie op een zeventiende plaats, waardoor de Limburgers zich via de play-offs veilig moeten spelen.