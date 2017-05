Alles wat je moet weten over Excelsior-Feyenoord en de vermoedelijke basiself

• Rolt Excelsior de rode loper uit voor de grote broer? Of gaat het er vol voor? Feit is wel dat de thuisploeg nog niet helemaal safe is. Met een zege op Feyenoord zou Excelsior het clubrecord van 4 eredivisie-zeges op rij evenaren. Bij een zege blijft de club definitief voor het vierde seizoen op een rij in de eredivisie.



• Feyenoord kan voor de 15de keer landskampioen worden en voor de 10de keer in de Eredivisie. Alleen Ajax (33, waarvan 25 keer in Eredivisie) en PSV (23, 20 Eredivisie) pakten vaker de landstitel. Wat er nog meer uniek is aan de titel? Feyenoord stond vanaf speelronde 1 bovenaan. Alleen Ajax presteerde dat eerder (in 1997/1998).



• Het is sowieso lang geleden dat de Feyenoorders zo'n seizoen speelden. Feyenoord kan het clubrecord van het totaal aantal punten in 1 seizoen (85) evenaren als ze de laatste 2 duels winnen. Daarnaast kan het ook het clubrecord aantal zeges in 1 seizoen evenaren als ze 2 keer weten te winnen.



• Is er dan helemaal geen sprake van kampioensstress? Wellicht, wel een beetje. Feyenoord verspeelde in de laatste 8 speelrondes 8 punten (W5-G1-V2). In de 24 speelrondes voor deze reeks lieten de Rotterdammers in totaal 9 punten liggen (W20-G3-V1).



• Nicolai Jørgensen kan overigens de eerste Deense topscorer van de eredivisie ooit worden. Hij staat op dit moment op 21 treffers. Dirk Kuyt zal dit seizoen ook nog een goal willen scoren. dan komt hij op 100 goals voor de Rotterdammers.



Het kampioensduel van Feyenoord kunt u vanmiddag live bij ons volgen. De aftrap in Kralingen is om 14.30 uur, wij starten al rond 12.00 uur met een liveblog.