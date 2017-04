Alle weetjes en vermoedelijke opstellingen van speelronde 31

Heracles Almelo - AZ, vanavond 20.00 uur

• Heracles verloor de laatste zes wedstrijden van AZ in de eredivisie. AZ scoorde minimaal drie keer in al deze zes wedstrijden (totaal 24 goals). • Heracles won de laatste drie thuisduels op vrijdag sinds het 1-1 gelijkspel tegen FC Dordrecht op 12 december 2014. • John Stegeman verloor al zijn vier eredivisieduels als coach tegen John van den Brom. Tegen geen enkele andere coach stond hij vaker langs de lijn in de eredivisie zonder punten te pakken. • AZ speelde al dertien keer gelijk dit seizoen en kan het clubrecord van meeste gelijke spelen in een seizoen evenaren, neergezet in 1984/1985 (veertien).

Roda JC - Sparta Rotterdam, morgen 18.30 uur

• De laatste keer dat deze wedstrijd in Limburg in de eredivisie werd gespeeld was op 6 februari 2010 . Toen won Roda JC met 2-1 door doelpunten van Willem Janssen op aangeven van Mads Junker en vice versa. Voor Sparta scoorde Erik Falkenburg. • Roda JC won drie van de laatste vier thuisduels in de eredivisie. In deze reeks werd alleen op 17 maart thuis van FC Twente verloren (0-3). • Geen ploeg maakte dit eredivisieseizoen meer overtredingen dan Sparta (420). Met Denzel Dumfries (68) en Mart Dijkstra (62) heeft Sparta bovendien de twee spelers met de meeste overtredingen in de selectie. • Alex Pastoor stond als trainer zeven keer eerder tegenover Roda JC in de eredivisie en won nog nooit (W0-G2-V5). In Kerkrade verloor Pastoor al zijn drie voorgaande eredivisieduels als trainer. De vermoedelijke opstellingen volgen vanavond

ADO Den Haag - PSV, morgen 19.45 uur

• ADO won, uit en thuis, slechts één van de laatste 27 wedstrijden in de eredivisie tegen PSV. Op 5 februari 2011 werd er in Eindhoven met 0-1 gewonnen door een doelpunt van Wesley Verhoek diep in blessuretijd. • ADO Den Haag won de laatste drie eredivisieduels (binnen één week). De laatste keer dat de Hagenaars vier wedstrijden op rij wonnen was in december 2010 - februari 2011 (vijf overwinningen) - het vierde duel in die reeks was de hierboven besproken 0-1 overwinning bij PSV. • De regerend landskampioen scoorde al elf keer uit corners dit seizoen, minstens vijf keer vaker dan iedere andere ploeg (Feyenoord en Ajax zes). • PSV hield samen met Feyenoord het vaakst de nul dit seizoen (beide vijftien). De laatste keer dat de Eindhovenaren vaker een clean sheet behaalden in één eredivisieseizoen was in het seizoen 2009/2010 (zestien). De vermoedelijke opstellingen volgen vanavond

Excelsior - Vitesse, morgen 19.45 uur

FC Twente - NEC Nijmegen, morgen 20.45 uur

• Twente verloor niet in de laatste negen thuisduels met NEC (W6-G3). Van alle huidige eredivisieploegen heeft alleen PEC Zwolle op dit moment een langere reeks lopen zonder winst op bezoek bij FC Twente (zestien). • Twente heeft momenteel een negatief doelsaldo (-1). De laatste keer dat de Tukkers een seizoen eindigden met meer tegendoelpunten dan gescoorde doelpunten was in het seizoen 2002/2003 (-9). • Jay-Roy Grot is dit seizoen topscorer van NEC met vijf goals . Alleen bij Roda JC scoorde de clubtopscorer minder vaak (vier, Mitchel Paulissen). • NEC behaalde pas negen punten in 2017, het minste van alle teams. De vermoedelijke opstellingen volgen vanavond

Willem II - Go Ahead Eagles, zondag 12.30 uur

• Willem II won de laatste twee eredivisieduels met Go Ahead en kan voor het eerst in drie ontmoetingen op rij winnen. • De Eagles staan vier punten achter op nummer 17 Roda bij het ingaan van deze speelronde. Het laatste seizoen waarin ze meer dan vier punten pakten uit hun laatste vier duels was 1994/1995 (negen), waardoor ze nummer 18 Dordrecht onder zich hielden en in de eredivisie bleven via de nacompetitie. • Go Ahead maakte drie doelpunten meer dan Willem II dit seizoen (29 om 26), maar kreeg er 22 meer tegen (61 om 39). • Willem II hield al negen keer de nul dit seizoen, meer dan elke andere ploeg uit het rechterrijtje. De vermoedelijke opstellingen volgen vanavond

Feyenoord - FC Utrecht, zondag 14.30 uur

FC Groningen - PEC Zwolle, zondag 14.30 uur

• FC Groningen won twintig van de voorafgaande 29 eredivisieduels met PEC Zwolle (G5-V4). PEC verloor alleen vaker van Ajax (24) en PSV (21) dan van FC Groningen (20). • Ondanks zijn vertrek naar Atalanta in de winter is Hans Hateboer nog steeds de speler van FC Groningen met de meeste assists dit seizoen (vier). Zes Groningers staan op twee assists dit seizoen. • PEC kan tegen FC Groningen zijn vijftigste uitzege in de eredivisie boeken. • Van de huidige selectie van PEC Zwolle scoorde alleen Youness Mokhtar ooit tegen FC Groningen in de eredivisie. Het was zijn eerste competitiedoelpunt, op 22 september 2012 voor PEC (1-2 thuisnederlaag). De vermoedelijke opstellingen volgen vanavond

Ajax - sc Heerenveen, zondag 16.45 uur

• Ajax is ongeslagen in de laatste vijftien eredivisiewedstrijden tegen sc Heerenveen (W12-D3), sinds de 0-1 thuisnederlaag op 31 januari 2009 toen Danijel Pranjic de enige goal maakte uit een directe vrije trap. Heerenveen versloeg Ajax voor het laatst in 2008/2009 toen beide duels werden gewonnen: 5-2 in Heerenveen en 0-1 in Amsterdam.



• Ajax verspeelde acht keer punten dit seizoen (G6-V2), waarvan vijf duels waren na een Europees duel inclusief beide nederlagen (G3-V2).



• Heerenveen kreeg precies vier tegendoelpunten in elk van zijn laatste drie uitduels. Het laatste team dat minimaal vier treffers incasseerde in vier uitduels op rij in de Eredivisie was MVV in mei-augustus 1999.



• David Neres kan de eerste speler worden die scoort bij elk van zijn eerste drie basisplaatsen voor Ajax in de eredivisie sinds Luis Suárez in augustus-september 2007. Het tweede duel in die reeks was een 4-1 winst op Heerenveen in de Arena waarin Suárez twee keer scoorde.



De vermoedelijke opstellingen volgen vanavond