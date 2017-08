Alle vermoedelijke opstellingen en statistieken van speelronde 3

NABESCHOUWING FC Den Bosch haalt eerste punt op

21:58 Het was bij vlagen met hangen en wurgen, maar FC Den Bosch haalde vrijdagavond in de uitwedstrijd bij Almere City zijn eerste punt op. Het elftal van trainer Wil Boessen moest zich tevreden stellen met een 1-1 gelijkspel. Smet op de wedstrijd was het geblesseerd uitvallen van Danny Verbeek. De vleugelspeler moest kort voor rust het veld verlaten toen bij een valpartij zijn schouder uit de kom raakte. Verbeek werd per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. FC Den Bosch moest het in Almere ook al stellen zonder de vaste doelman Kees Heemskerk. De keeper had zich deze week op de training geblesseerd aan zijn linkerringvinger, die daarbij uit de kom raakte. In zijn plaats stond Nick Leijten onder de lat, voor zijn derde officiële duel in het eerste elftal van FC Den Bosch.Verder stuurde trainer Wil Boessen dezelfde spelers het veld in die vorige week de competitie openden met een 1-3-nederlaag tegen Jong AZ. Maar waar FC Den Bosch toen nog op voorsprong kwam, daar keek de ploeg nu al na acht minuten tegen een achterstand aan. Leijten verkeek zich volledig op een indraaiende vrije trap van Gaston Salasiwa, die fraai over de keeper heen in het doel plofte. Daarvoor had Den Bosch al een kans gehad om de score te openen, maar Dennis Kaars joeg de bal na een afstandsschot van Niek Vossebelt in de rebound hoog de tribune in.Na de 1-0 was het lange tijd Almere City dat het spel dicteerde en de beste kansen had. Bij een volley van Tom Overtoom was Leijten wel bij de les door de bal met een reflex weg te boksen. In de 35ste minuut werd het plots 1-1. Na een actie van Muhammed Mert bleef de bal liggen in de Almeerse defensie. Sven Blummel aarzelde niet en joeg de bal in de verre hoek. Een lekkere revanche voor de vleugelspeler die vorige week tegen Jong AZ nog twee dotten van kansen miste.Vier minuten later had het zelfs 1-2 kunnen worden, maar een vrije trap van Mert schampte de buitenkant van de paal.In de tweede helft golfde het spel op en neer. Beide teams kregen kansen op de winnende treffer, maar die viel niet meer.