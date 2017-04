Ajax gaat langer door met ABN AMRO

VVV-Venlo heeft titel nog niet binnen

16:58 Het is VVV-Venlo vandaag niet gelukt ook de titel in de Jupiler League te veroveren. De Limburgse club moest winnen van FC Emmen om voor de derde keer in de clubgeschiedenis het kampioenschap in de eerste divisie bij te schrijven, maar dat lukte niet in het eigen stadion De Koel. Het bleef bij een gelijkspel: 0-0.