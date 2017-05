Ajax gaat contract met doelman Onana verlengen

'Volgend seizoen moet het gebeuren voor mij bij Ajax'

11:07 Er is het afgelopen jaar al het nodige gebeurd met Frenkie de Jong bij Ajax, maar dat is voor de bij Willem II opgeleide middenvelder nog maar het begin. 'Ergens volgend seizoen' wil hij een basisplaats hebben in de hoofdmacht. ,,Dat is mijn doel'', zegt hij in een interview met het Brabants Dagblad.