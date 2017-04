Advocaat en Gullit moeten het gaan doen bij Oranje

De KNVB hoopt Advocaat snel te kunnen presenteren en er is een grote kans dat Ruud Gullit in zijn kielzog mee verhuist, als nieuwe rechterhand bij Oranje. De KNVB waagt op deze manier een ultieme poging om Oranje alsnog naar het WK 2018 in Rusland te loodsen.

Technisch directeur Hans van Breukelen was zondag en maandag in Istanboel om te praten met Advocaat. Daar werd hem gevraagd of hij het kwakkelende Oranje de komende maanden weer kan reanimeren. Advocaat wil, begrijpelijkerwijs, al die tijd al niet reageren op de ontwikkelingen. De papierwinkel rond contracten is iets voor zaakwaarnemer Rob Jansen, terwijl ze in Zeist ook nog met de beoogde assistent Gullit rond de tafel willen zitten om wat oud zeer weg te nemen.