Advocaat blijft schimmig over strijdplan tegen Frankrijk

Dick Advocaat en Arjen Robben wilden vanmiddag bij een persconferentie nog niet veel kwijt over het strijdplan voor morgenavond, als het cruciale WK-kwalificatieduel met Frankrijk op het programma staat. Volgens de bondscoach is Robin van Persie fit genoeg om te spelen, maar of hij daadwerkelijk wordt opgesteld houdt de oefenmeester in het midden.

Advocaat vertelt zijn selectie morgen pas wie er gaat spelen tegen de Fransen. Routiniers Van Persie, Robben en Wesley Sneijder zijn volgens de oefenmeester fit genoeg om te spelen, 'want ze zitten bij de selectie'. Wel bevestigde de bondscoach dat de kans dat Kenny Tete gaat spelen niet groot is. De rechtsback trainde vandaag voor het eerst mee na een schouderblessure.



De sleutel tot succes is volgens Advocaat om vanuit een goede organisatie te spelen. ,,Dat is trainerstaal, maar zo is het wel. We hebben de intentie om een resultaat te halen."



Plan

Over eventueel samenspelen met Van Persie bleef ook Robben op de oppervlakte. ,,We willen de tegenstander niet wijzer maken. Wij maken ons eigen plan, dat we tot in perfectie willen uitvoeren. Hoe of met wie, dat zullen we zien."



Volgens de aanvoerder 'mogen de Fransen favoriet zijn', maar staat één ding vast. ,,Wij gaan morgen met vol vertrouwen voor een resultaat."