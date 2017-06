Achilles'29 kan degradatie niet voorkomen bij rechter

Vermoedelijke opstelling Geen ge­heim­zin­nig­heid bij start Dick Advocaat

8 juni Dick Advocaat wenst niet geheimzinnig te doen in de aanloop naar zijn rentree als bondscoach van Oranje. De 69-jarige Hagenaar wilde tijdens de persconferentie in Noordwijk nog niet officieel de opstelling van Oranje prijsgeven, maar wie goed naar zijn training had gekeken, kon hem min of meer bij elkaar puzzelen.