'Aangeslagen' Gio: We zaten totaal niet in de wedstrijd

,,We zaten totaal niet in de wedstrijd. Dat was vanaf minuut één zichtbaar. In de eerste helft zeker niet. In de tweede helft zag je meer gevaar. Maar toen we met 1-0 achter kwam, was dat een enorme tegenslag voor ons. Daarna volgde snel de 2-0. De bal viel er tussen bij die eerste goal en niemand ging ernaar toe. Dat kost je wel de wedstrijd.’’



Volgende week zondag tegen Heracles moet het volgens de Feyenoord-trainer anders. ,,Tegen Heracles kunnen we het gevoel dat we vandaag hebben wegspelen. Ik ben aangeslagen, maar in de topsport weet je dat als je de prijs nog niet hebt, je hem niet hebt. Volgende week in de Kuip gaan we het wel laten zien.’’