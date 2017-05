5 redenen waarom NEC de nacompetitie wint van NAC en andersom

NAC en NEC strijden vandaag en zondag voor een plek in de eredivisie. Eerst bij NAC in Breda, daarna bij NEC in Nijmegen. Wie de sterkste is over de twee finalewedstrijden van de nacompetitie, speelt volgend jaar op het hoogste niveau. NAC promoveert of NEC degradeert, wij zochten vijf redenen voor beide scenario's

Vijf redenen waarom NEC in de eredivisie blijft:

1. Thuisvoordeel

NEC heeft het thuisvoordeel in de tweede wedstrijd. In het Goffertstadion haalde de ploeg in de reguliere competitie 22 van de 34 vergaarde punten.

2. Vorm

De Nijmeegse ploeg is in vorm en heeft onder interim-trainer Ron de Groot alle vier wedstrijden gewonnen: in de competitie tegen AZ (2-1) en Heerenveen (0-2) en in de nacompetitie tegen FC Emmen (1-3 en 1-0).

3. Statistiek

Eredivisieclubs blijven vaker erin dan dat ze eruit gaan in de nacompetitie tegen degradatie. Sinds de invoering van de nacompetitie handhaafden de clubs uit de eredivisie zich in 53 procent van de gevallen. In 47 procent van de pogingen volgde een gang naar de eerste divisie.



In totaal speelde 51 keer een ploeg uit de eredivisie in de nacompetitie om handhaving. Daarbij slaagde de eredivisieclub er 27 keer in het vege lijf te redden, 24 keer lukte het niet.

4. Gedoe

Bij NAC ging het deze week weinig over voetbal. Bij de club uit Breda was iedereen deze week in de ban van de bonus van multimiljonair Salar Azimi, die de selectie een bonus van 110.000 heeft beloofd bij het bereiken van promotie naar de eredivisie.



Interessant daarbij is dat de geldschieter aanvankelijk 10.000 euro per speler had beloofd. Toen hij besefte dat hem dat in totaal meer dan twee ton ging kosten, een selectie bestaat immers niet alleen uit de elf man op het veld, werd het hem toch te gortig. Vandaar het opvallende bedrag van 110.000.

5. Expert

NEC speelt voor de vijfde keer nacompetitie in de strijd tegen degradatie. Naast 1990 (tegen Emmen) had de Nijmeegse club ook in de nacompetitiepoules in 1996 en 1997 succes in de barrage. Alleen in 2014 ging het mis, tegen Sparta (1-0 in Rotterdam, 1-3 in Nijmegen). Afgaande op de gemiddelde cijfers kan NEC gerust een expert genoemd worden, met een slagingspercentage van 75 procent.

Vijf redenen waarom NAC promoveert:

1. Goed tegen betere ploegen

NAC speelt zijn beste wedstrijden tegen de op papier betere ploegen. Denk aan NAC-Jong Ajax en denk vooral aan VVV-NAC. Vanuit de omschakeling is NAC met zijn creatieve middenvelders en beweeglijke spits op zijn gevaarlijkst. NAC zal denken: laat NEC maar op zoek gaan naar die ene uitgoal.

2. Vertrouwen

NAC stapt vol vertrouwen op de mat vandaag. Het heeft even geduurd, maar als team is het dankzij een reeks scherpe duels eindelijk de eenheid die het moet zijn om individuele foutjes op te vangen.

3. Heerser in de zestien

NAC heeft in Jorn Brondeel een doelman die wedstrijden kan beslissen. De Belg is de heerser in de zestien. Hij kan zijn ploeg overeind houden op de momenten dat NEC er een schepje bovenop gooit.

4. Verlangen

Het verlangen naar de eredivisie lijkt in Breda groter dan de angst om te degraderen in Nijmegen. De achterban van NAC volgde het elftal dit seizoen kritisch. Niet leuk voor trainer en spelers misschien, maar de wil om het voor elkaar doen is de laatste weken groter dan ooit.

5. Favoriet ten onder

NAC en NEC speelden eerder twee onderlinge finales: de bekerfinale in 1973 en de play-offs finale om het laatste UEFA Cup ticket in 2008. Beide keren ging de favoriet ten onder. NEC in 1973 en NAC in 2008. Van NAC mag NEC daarom als favoriet naar Breda komen.