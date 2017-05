15 dingen die je moet weten over titel nummer 15

Nog één keer winnen en voor de vijftiende keer in de clubgeschiedenis is Feyenoord kampioen van Nederland. Een kampioenschap waar al sinds 1999 naar gehunkerd wordt. Dit zijn de vijftien leukste weetjes over het vijftiende kampioenschap van Feyenoord.

1. Liefst 6.587 dagen zonder titel

Volledig scherm Feyenoord werd in 1999 voor het laatst kampioen. © AD Heb je het beeld van de Rotterdammers met een schaal op de Coolsingel niet meer heel helder op je netvlies staan? Dat is niet zo gek, Feyenoord gaat namelijk op voor het eerste kampioenschap in 18 jaar. De laatste titel was in het seizoen 1998/1999, zondag 6.587 dagen geleden om precies te zijn. Sinds het begin van de eredivisie hebben de Rotterdammers nooit zo lang op een nieuwe landstitel moeten wachten. Sterker nog, in het eredivisietijdperk deed slechts één club er langer over om opnieuw kampioen te worden: AZ werd in 1980/1981 en vervolgens in 2008/2009 kampioen (28 seizoenen).

2. Nummer drie

De Rotterdammers kunnen zoals gezegd voor de vijftiende keer landskampioen worden. Alleen Ajax (33) en PSV (23) pakten meer titels.

3. Vente moest nog geboren worden

Weinig Feyenoordspelers zullen zich het kampioenschap van 1999 erg bewust herinneren, maar Dylan Vente weet er sowieso niks meer van. Op 25 april van dat jaar mochten de Rotterdammers voor het laatst de schaal in de lucht houden. Twee weken later, op 9 mei kwam de kleine Vente-spruit ter wereld. Een vaste waarde bij de bijna-kampioen is Vente achttien jaar later nog allerminst. Hij zat dit seizoen tot nog toe alleen twee keer op de bank bij de Rotterdammers.

Volledig scherm Dylan Vente. © pro shots

4. Alle speelronden aan kop

Feyenoord stond tot nu toe alle 32 speelronden bovenaan de ranglijst. Het lijkt er niet op dat daar in de laatste twee wedstrijden verandering in gaat komen. Slechts één keer eerder pakte een ploeg in de eredivisie de titel zonder de eerste plek af te staan. Ajax deed dat in het seizoen 1997/1998.

5. Historisch weinig toeschouwers

Mocht Feyenoord op bezoek bij Excelsior kampioen worden, dan zijn er historisch weinig mensen die daar live van kunnen meegenieten. Woudestein heeft een capaciteit van maximaal 4500 toeschouwers. De kampioenswedstrijd in de eredivisie met het laagste aantal toeschouwers tot nu toe was de 1-1 tussen Roda JC en PSV op 17 april 1988. Er waren die dag 7000 toeschouwers op het Gemeentelijk Sportpark Kaalheide.

6. Stadsderby en kampioenswedstrijd

Leendert Kamsteeg on Twitter De laatste keer dat een ploeg kampioen werd in een stadsderby dateert van 1976/77. Toen greep Ajax de titel bij FC Amsterdam. #excfey De kampioenswedstrijd in de eredivisie was twee keer eerder ook een stadsderby. Op 1 mei 1977 greep Ajax de titel na een 2-3 zege bij FC Amsterdam. En op 19 mei 1957 deden ze dat na een 1-5 overwinning op BVC Amsterdam.

7. Twee spelers weten hoe het voelt

Volledig scherm Kenneth Vermeer in actie tegen AZ. © ANP Pro Shots Twee spelers in de huidige selectie van Feyenoord mochten al eerder een kampioensfeestje vieren in de eredivisie. Zij speelden minstens één wedstrijd voor een club die dat seizoen kampioen werd. Kenneth Vermeer met Ajax en Marko Vejinovic met AZ. Beiden hebben dit seizoen niet bepaald hun stempel gedrukt op het kampioensteam. Vermeer stond alleen in de thuiswedstrijd tegen AZ onder de lat (5-2) en Vejinovic stond alleen in de basis bij de blamage van de koploper uit tegen Go Ahead Eagles (1-0).

8. Cruijff is de oudste, Kuyt komt in de buurt

Volledig scherm 1983: Cruijff in actie voor Feyenoord Arie Haan © ANP Routinier Dirk Kuyt (36) kan voor het eerst kampioen worden met Feyenoord. Slechts één speler was ouder toen hij met de Rotterdammers de landstitel veroverde en dat was niet de minste: Johan Cruijff was 37 jaar toen hij in het seizoen 1983/1984 met Feyenoord landskampioen werd.

9. Na Turkije nu feestje in eigen land

Kuyt werd in zijn loopbaan één keer eerder landskampioen, in 2013/2014 met het Turkse Fenerbahçe. Eljero Elia (Juventus in 2012), Nicolai Jørgensen (F.C. København in 2013 en 2016), Brad Jones (Shelbourne F.C. in 2002) en Pär Hansson (Helsingborgs IF in 2011) werden ook al eens kampioen op het hoogste niveau van een nationale competitie.

Volledig scherm 2014: Dirk Kuyt viert het kampioenschap van Fenerbahce © VI IMAGES /

10. El Ahmadi heeft alleen Paauwe voor zich

Alleen Patrick Paauwe (204) speelde meer eredivisieduels voor Feyenoord sinds de laatste kampioenswedstrijd van de Rotterdammers in 1999 dan Karim El Ahmadi (183).

11. Kuyt en Bosvelt op gelijke hoogte

Sinds de laatste kampioenswedstrijd van Feyenoord in 1999 droeg Dirk Kuyt 91 keer de aanvoerdersband van de Rotterdammers in de eredivisie, samen met Paul Bosvelt (91) het vaakst in deze periode. Giovanni van Bronckhorst staat op plek 3 met 87 eredivisie-duels als captain.

12. Jonkie Van Bronckhorst

Volledig scherm Giovanni van Bronckhorst © ANP Pro Shots Giovanni van Bronckhorst kan met zijn 42 jaar de jongste trainer worden die Feyenoord kampioen maakt. Thijs Libregts haalde als 43-jarige de schaal naar de Kuip in 1983/1984. Wordt Feyenoord kampioen dan is het in de eredivisie al het zevende seizoen op rij dat een trainer van 45 jaar of jonger zijn ploeg naar de landstitel leidt.

13. Elf voorgangers lukte het niet

Van Bronckhorst is de elfde trainer sinds het laatste kampioenschap van Feyenoord inclusief Leo Beenhakker die na het kampioenschap in 1999 nog doorging.

14. Titel en beker, een unieke combinatie

Van Bronckhorst schaart zich in een illuster rijtje als hij de kampioensschaal mee naar de Kuip mag nemen. Sinds de oprichting van de club in 1908 slaagden er pas vier trainers in om zowel de landstitel als de KNVB-beker te winnen met Feyenoord. Willem van Hanegem, Thijs Libregts, Ben Peeters en Willy Kment gingen hem voor.

15. Succesvol als aanvoerder en assistent

Jean-Paul van Gastel, assistent coach van Feyenoord, was aanvoerder van de Feyenoorders in het seizoen van het laatste kampioenschap.