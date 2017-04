Monnikenwerk: Troubadour

blogTheo van Teijlingen is gewild ... tja, als wat? Troubadour noemt hij het zelf, want hij reist rond als zanger, verteller en nog meer. Vanaf mei treedt hij binnen Zeeland onder meer op in Kleverskerke, Ritthem, Bruinisse, St. Laurens en langs de oevers van het Grevelingenmeer. "Ik neem mijn gitaren mee, volg wellicht het stramien van een kerkelijke liturgie en als het gebruik is, sta ik na de 'dienst' bij de deur om mensen een hand te geven." Maar liever drinkt hij koffie omdat hij dan mensen ontmoet en kan luisteren naar hun verhalen.

Het is begonnen nadat een leerling hem na een godsdienstles vroeg of hij weleens voorging in een kerkdienst. "Ik antwoordde haar dat ik vaak in kerkdiensten had gezongen, maar niet helemaal in de rol van voorganger of dominee, meer als koor in mijn eentje. Of ik dan toch wel belangstelling had, want ze wilden een jeugddienst organiseren en ze wilden liever een godsdienstleraar dan een dominee ... want die zou meer de taal van de jeugd spreken." Het was 1988 en het kwam ervan.

Illegale dominee

Het leverde Theo van Teijlingen bij zijn vader de titel 'illegale dominee' op. Zelf wil hij beslist niet op een predikant lijken. Hij heeft zijn zoons dan ook gevraagd hem kritisch te beoordelen en een seintje te geven als het die kant op gaat. "Op mijn vijftiende kwam ik bij een koffiebar van Youth for Christ en leerde ik akkoorden spelen op een gitaar." Samen met Karel van Duyvenbooden vormde hij het duo Benedicamus, de eerste en mogelijk enige Nederlandstalige folkband in de gospelscene. Hij vervulde als dienstweigeraar zijn alternatieve dienstplicht bij YfC in Driebergen en ging verder als solist bij 'Op vrije voeten' theaters. Hij verzorgde voorstellingen bij scholen, koffiebars en in kerken. Het programma varieerde van luisterliedjes tot (poppen)theater. In zijn bundel '40 jaar de figurant' van oktober 2016, staat een foto van zijn poppenkast, gemaakt bij een optreden op de Dam in Amsterdam.

Na zeven jaar werken bij en voor YfC verhuist hij voor vijf jaar naar Denemarken om zich daarna met zijn vrouw in Zeeland te vestigen. "Ik reageerde op een vacature voor godsdienstleraar bij de MEAO in Middelburg door een sollicitatie in 'drie punten' te schrijven. Tot mijn verrassing werd ik uitgenodigd en benoemd. Later ben ik overgestapt naar wat nu Scalda is en de Cios-opleiding in Goes."

Andere accenten